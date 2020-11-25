Источник: российский боец ММА Абасов задержан полицией в Москве

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов, выступающий в One Championship, задержан полицией в Москве в результате дорожного конфликта.
Источник: российский боец ММА Абасов задержан полицией в Москве
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Об этом сообщает Mash. По информации источника, инцидент произошёл в результате дорожного конфликта. Пострадавший повздорил с Абасовым и его друзьями, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента.

4 декабря Абасов должен принять участие на турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидает поединок с казахстанцем Кайратом Ахметовым.

Ранее Махачев рассказал, как Нурмагомедов перенёс болезнь за месяц до боя с Гэтжи.

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