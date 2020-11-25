Махачев рассказал, как Нурмагомедов перенёс болезнь за месяц до боя с Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, как протекала свинка у чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который переболел за месяц до боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Нурмагомедов заболел свинкой ровно за месяц до поединка с Гэтжи. Как мы только прилетели в Дубай, было около 40 дней до боя. У него уже была болезнь. Как только он чуть себя почувствовал лучше, то начал тренироваться. Ему стало вообще плохо. Температура была почти 40, он провёл три-четыре дня в больнице», — рассказал Махачев в интервью каналу FightSpace в YouTube.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде боя и защитил свой титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов обратился к главе UFC Уайту.