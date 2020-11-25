ФИФА назвала претендентов на премию The Best

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на премию The Best в 2020 году.
ФИФА назвала претендентов на премию The Best
  • Reuters

Претендентами на приз лучшему футболисту 2020 года стали: Тьяго Алькантара, Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Роберт Левандовски, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк.

На звание лучшего вратаря претендуют: Алиссон, Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Манэуль Нойер, Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.

Претенденты на приз лучшему тренеру: Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги и Зинедин Зидан.

Голосование продлится до 9 декабря. Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 17 декабря.

Ранее Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре.

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