ФИФА назвала претендентов на премию The Best

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на премию The Best в 2020 году.

Reuters

Претендентами на приз лучшему футболисту 2020 года стали: Тьяго Алькантара, Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне, Роберт Левандовски, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк. На звание лучшего вратаря претендуют: Алиссон, Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Манэуль Нойер, Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген. Претенденты на приз лучшему тренеру: Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги и Зинедин Зидан. Голосование продлится до 9 декабря. Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 17 декабря. Ранее Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре.