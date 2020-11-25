Колосков — о выступлении российских клубов в ЛЧ: это всё намекает о системных недоработках

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал неудачное выступление отечественных клубов в Лиге чемпионов УЕФА.

«Что «Зенит», что «Краснодар» и «Локомотив» — поражение за поражением. В лучшем случае ничья. Здесь можно увидеть единую болезнь. Главная похвала для наших клубов сейчас — выглядеть достойно. Это смешно. Есть такие понятия: мастерство футболистов и уровень команды. В «Зените» хватает классных игроков, все высокого уровня. А класс команды — это играть от начала до конца, умение владеть мячом и контролировать игру, концентрация до последнего. Наши команды могут взорваться, а потом поплыть. Мы порой неплохо выходим из обороны в атаку, доходим до штрафной — и настаёт тупик. У нас нет футболистов, которые могут разыграть красивые комбинации, только у ЦСКА иногда получается в оптимальном составе. Не для того государство вкладывалось в спорт, чтобы было так. Это намекает на системные недоработки. У нас нет в РФС аналитического отдела, который бы сел и всё проанализировал», — сказал Колосков «Чемпионату».

По итогам четырёх туров группового раунда «Краснодар» и «Зенит» лишились шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. «Локомотив» после трёх матчей находится на третьем месте, имея два очка.

Ранее Бубнов оценил шансы «Зенита» на попадание в Лигу Европы.