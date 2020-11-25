Бубнов оценил шансы «Зенита» на попадание в Лигу Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о вылете петербургского «Зенита» из Лиги чемпионов УЕФА по итогам четырёх туров группового этапа и оценил шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

«Почему так вышло? Значительную роль сыграли травмы ведущих футболистов и тяжёлый график. «Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов. Есть вопросы по физической готовности к Сергею Семаку. У «Зенита» явно не хватало сил, чтобы взвинтить темп, хотя этого требовала ситуация. Есть вопросы и по комплектации команды. На уровне РПЛ она выглядит солидной, а в Лиге чемпионов… Вы сами всё видели. В первую очередь ранний вылет «Зенита» — это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, питерцам нужно уверенно обыгрывать «Брюгге» в гостях, а затем желательно брать очки с «Дортмундом» дома. С такой игрой, как сегодня, шансы на еврокубковую весну крайне невысоки», — цитирует Бубнова Sportbox.

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл на выезде «Лацио» (1:3) и лишился шансов на выход в плей-офф. Команда Семака имеет одно очко, занимая четвёртое место в группе.

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