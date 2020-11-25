Губерниев: от матчей наших команд в ЛЧ веет безысходностью

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Краснодара» и «Зенита» из Лиги чемпионов.

«От матчей наших команд в Лиге чемпионов уже веет какой-то безысходностью. Даже и не скажешь, что мы настолько слабые. Но такая серия без побед тыкает нас в нерешённые проблемы. Пока это совсем не наш турнир, в Лиге чемпионов нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне. А если не сделаем ничего, будут бить и дальше. Просто команд наших станет меньше. В следующем сезоне вместо трёх, скорее всего, будет одна», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Севилье» (1:2), а «Зенит» уступил «Лацио» (1:3). Обе российских команды потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Ранее Дзюба назвал проблему российских клубов в Лиге чемпионов.