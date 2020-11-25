Дзюба назвал проблему российских клубов в Лиге чемпионов

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал вылет российских клубов из Лиги чемпионов.

«Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион России не имеет права так выступать. Мне кажется, что наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат. Должна быть ответственность как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские клубы: раскованно, ничего не боятся, всё чётко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим наш менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, а потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция изменится. Мы должны играть компактнее и агрессивнее. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5—10 минут после начала матча. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Также форвард питерцев ответил на вопрос относительно шансов сине-бело-голубых попасть в Лигу Европы.

«Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну», — ответил Дзюба.

После четырёх туров у «Зенита» одно набранное очко и четвёртая позиция в группе.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.