Дзюба назвал проблему российских клубов в Лиге чемпионов
- Reuters
«Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион России не имеет права так выступать. Мне кажется, что наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат. Должна быть ответственность как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские клубы: раскованно, ничего не боятся, всё чётко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим наш менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, а потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция изменится. Мы должны играть компактнее и агрессивнее. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5—10 минут после начала матча. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
Также форвард питерцев ответил на вопрос относительно шансов сине-бело-голубых попасть в Лигу Европы.
«Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну», — ответил Дзюба.
После четырёх туров у «Зенита» одно набранное очко и четвёртая позиция в группе.
Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.