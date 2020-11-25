Дзюба назвал проблему российских клубов в Лиге чемпионов

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал вылет российских клубов из Лиги чемпионов.
Дзюба назвал проблему российских клубов в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион России не имеет права так выступать. Мне кажется, что наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат. Должна быть ответственность как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские клубы: раскованно, ничего не боятся, всё чётко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим наш менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, а потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция изменится. Мы должны играть компактнее и агрессивнее. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5—10 минут после начала матча. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Также форвард питерцев ответил на вопрос относительно шансов сине-бело-голубых попасть в Лигу Европы.

«Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну», — ответил Дзюба.

После четырёх туров у «Зенита» одно набранное очко и четвёртая позиция в группе.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.

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