Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на первое место среди российских футболистов по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Гол в ворота римского «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа стал для 32-летнего форварда девятым в карьере в Лиге чемпионов.

Таким образом он вышел не первое место по числу голов среди российских игроков, опередив экс-футболиста московского «Спартака» Андрея Тихонова. Третье место по данному показателю занимает хавбек ЦСКА Алан Дзагоев — 7 голов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.