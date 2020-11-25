Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на первое место среди российских футболистов по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА.
Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов
  • Reuters

Гол в ворота римского «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа стал для 32-летнего форварда девятым в карьере в Лиге чемпионов.

Таким образом он вышел не первое место по числу голов среди российских игроков, опередив экс-футболиста московского «Спартака» Андрея Тихонова. Третье место по данному показателю занимает хавбек ЦСКА Алан Дзагоев — 7 голов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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