«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
  • Reuters

После проигрыша римскому «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа в активе «Зенита» одно очко и он замыкает турнирную таблицу группы F.

Дортмундская «Боруссия» возглавляет группу, набрав девять очков, «Лацио» — второй с восемью очками, а бельгийский «Брюгге» — третий, набрав четыре очка.

Таким образом, петербургский клуб лишился математических шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.

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