«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
- Reuters
После проигрыша римскому «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа в активе «Зенита» одно очко и он замыкает турнирную таблицу группы F.
Дортмундская «Боруссия» возглавляет группу, набрав девять очков, «Лацио» — второй с восемью очками, а бельгийский «Брюгге» — третий, набрав четыре очка.
Таким образом, петербургский клуб лишился математических шансов на выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.