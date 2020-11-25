«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

После проигрыша римскому «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа в активе «Зенита» одно очко и он замыкает турнирную таблицу группы F.

Дортмундская «Боруссия» возглавляет группу, набрав девять очков, «Лацио» — второй с восемью очками, а бельгийский «Брюгге» — третий, набрав четыре очка.

Таким образом, петербургский клуб лишился математических шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.