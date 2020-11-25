Семак назвал две причины досрочного вылета «Зенита» из ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потерю командой математических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Семак назвал две причины досрочного вылета «Зенита» из ЛЧ
  • Reuters

«Считаю ли я это провалом? Нет не считаю. Это реалии. Чуда не случилось учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси и Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что причин вылета команды из Лиги чемпионов несколько.

«Причины в изменении лимита и травмы. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить