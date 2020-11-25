Семак назвал две причины досрочного вылета «Зенита» из ЛЧ
- Reuters
«Считаю ли я это провалом? Нет не считаю. Это реалии. Чуда не случилось учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси и Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Он отметил, что причин вылета команды из Лиги чемпионов несколько.
«Причины в изменении лимита и травмы. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности», — добавил специалист.
«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.