Семак назвал две причины досрочного вылета «Зенита» из ЛЧ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потерю командой математических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Считаю ли я это провалом? Нет не считаю. Это реалии. Чуда не случилось учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси и Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что причин вылета команды из Лиги чемпионов несколько.

«Причины в изменении лимита и травмы. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов.