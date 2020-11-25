Кержаков о поражении «Зенита» от «Лацио»: в ЛЧ не прощают даже малейшие ошибки

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение команды от римского «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Обидно всегда проигрывать. Но в Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки. Чиро Иммобиле форвард экстра класса, если у него есть шанс, то он практически всегда его использует. Нельзя давать простора, времени, чтобы человек принимал и исполнял». — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Он отметил, что «Лацио» без ряда ведущих игроков играл вторым номеров в первом матче, а в ответной встрече сразу пошёл в атаку.

«Они побежали в прессинг, результатом стал пропущенный нами гол на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать», — добавил голкипер.

«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Семак прокомментировал поражение от «Лацио» в матче Лиги чемпионов.