Семак о поражении от «Лацио»: ребята старались, но не получилось

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от римского «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Семак о поражении от «Лацио»: ребята старались, но не получилось
  • Reuters

«К сожалению, игра для нас началась не совсем удачно, два прекрасных дальних удара, которые все-таки позволили «Лацио» играть в привычной манере, на контратаках. Мы, в свою очередь, забили один мяч и вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что некоторые игроки, которые вышли на матч с «Лацио», на сегодняшний день не находятся в лучших кондициях.

«Те же Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком 15 минут сыграл, за месяц у него — две тренировки. Дали возможность молодым, которые показали себя неплохо, молодцы. Но, к сожалению, мы не смогли удачно сыграть. Ребята старались, но не получилось», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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