Семак объяснил обмен позициями Малкома и Ерохина в матче ЛЧ с «Лацио»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Малком играл в центре поля под нападающим, а Александр Ерохин на правом фланге в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с римским «Лацио».

«Здесь два фактора сыграли. Во-первых, Малком далеко не в оптимальной кондиции, Ерохин лучше готов сейчас, чтобы отрабатывать в центре. Каждый игрок на счету, поэтому мы немного освободили Малкома от дополнительной работы и нагрузили Ерохина», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что Семак прокомментировал поражение от «Лацио» в матче Лиги чемпионов.