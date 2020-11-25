Семак объяснил обмен позициями Малкома и Ерохина в матче ЛЧ с «Лацио»
- РИА Новости
«Здесь два фактора сыграли. Во-первых, Малком далеко не в оптимальной кондиции, Ерохин лучше готов сейчас, чтобы отрабатывать в центре. Каждый игрок на счету, поэтому мы немного освободили Малкома от дополнительной работы и нагрузили Ерохина», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
«Зенит» на выезде проиграл «Лацио» со счётом 1:3.
Ранее сообщалось, что Семак прокомментировал поражение от «Лацио» в матче Лиги чемпионов.