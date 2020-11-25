Губерниев: у «Краснодара» было слишком много смелости в матче с «Севильей»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении «Краснодара» от испанской «Севильи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Севилья» на равных играет с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией». «Краснодар» играет с «Уралом» и «Ахматом», и те сильнее. С чего мы решаем, что должны обыграть «Севилью»? При этом «Краснодар» сделал всё, что мог, и заслужил уважение», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что обидно пропускать на 5-й добавленной минуте.

«С Вандерсоном и Кабелла «Краснодар», конечно, уже куда больше похож на себя. Если в первой встрече с «Севильей», особенно при 2:0, у наших слишком много страха было, то сегодня местами слишком много смелости. Как на последней минуте можно попадаться при равном счёте на контратаке?» — подытожил Губерниев.

«Краснодар» на своём поле уступил «Севилье» со счётом 1:2 и потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мусаев прокомментировал поражение от Севильи в матче ЛЧ.