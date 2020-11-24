«Автомобилист» потерпел третье подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Энди Мили, Зията Пайгина, Ивана Чеховича, а также Дамира Жафярова, оформившего дубль.

«Автомобилист» ответил шайбой Павла Дацюка.

Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а «Автомобилист» потерпел уже третье поражение.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Амуру» (2:4), «Северсталь» победила «Витязь» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ.