«Автомобилист» потерпел третье подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»

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Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» потерпел третье подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»
  • © hctorpedo.ru

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Энди Мили, Зията Пайгина, Ивана Чеховича, а также Дамира Жафярова, оформившего дубль.

«Автомобилист» ответил шайбой Павла Дацюка.

Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а «Автомобилист» потерпел уже третье поражение.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Амуру» (2:4), «Северсталь» победила «Витязь» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ.

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