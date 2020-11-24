«Автомобилист» потерпел третье подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»
- © hctorpedo.ru
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Торпедо» принесли шайбы Энди Мили, Зията Пайгина, Ивана Чеховича, а также Дамира Жафярова, оформившего дубль.
«Автомобилист» ответил шайбой Павла Дацюка.
Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а «Автомобилист» потерпел уже третье поражение.
В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Амуру» (2:4), «Северсталь» победила «Витязь» (2:1).
Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ.