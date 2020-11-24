«Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ

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«Сочи» и «Спартак» установили уникальное достижение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ
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Во втором периоде матча, проходящего в Сочи, команды установили новый рекорд лиги, забросив пять шайб за 2 минуты 41 секунду.

В составе «Сочи» отличились Сергей Шмелёв и Давид Рундблад. За «Спартак» забили Илья Талалуев, Лукаш Радил и Никита Соколов.

Предыдущий рекорд лиги принадлежал «Салавату Юлаеву» и «Амуру», которые 28 октября забросили пять шайб за 3 минуты 30 секунд.

Ранее сообщалось, что Яромир Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда».

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