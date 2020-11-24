Савченко высказалась о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании

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Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании Алёна Савченко высказала мнение о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании.
Савченко высказалась о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мне сложно судить, потому что я люблю ультра-си. Но мне понятна позиция некоторых федераций. Может, это действительно вредно, когда маленькие дети до 15 лет слишком много прыгают и из-за проблем со здоровьем уходят из спорта. Я росла, когда Тара Липински выиграла Олимпиаду, и уже тогда мне хотелось, чтобы эта спортсменка подольше осталась в спорте. Точно так же мне сейчас хочется как можно дольше видеть в спорте Сашу Трусову, Алену Косторную, Женю Медведеву, Алину Загитову, Лизу Туктамышеву, которые не как девочки, а как уже взрослые девушки катаются — на них интересно смотреть. Но это слишком серьёзная тема», — приводит слова Савченко Sport24.

ISU рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании с 15 до 17 лет на конгрессе организации в 2021 году.

Ранее Дмитрий Соловьёв поделился мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании

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