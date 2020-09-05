Соловьёв поделился мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании

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Золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, что ещё окончательно не сформировал своего мнения относительно введения возрастного ценза.
Соловьёв поделился мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании
  • © Scott Mc Kiernan/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не знаю, что здесь правильно, а что нет, честно вам скажу. Вполне допускаю, что на чей-то взгляд очень здорово, когда чемпионы меняются так быстро, что даже не успеваешь к ним привыкнуть. Но лично мне гораздо более интересен фигурист, который не сдаётся, борется, преодолевает себя. Я убеждён, что это и есть настоящий спорт. Когда ты доказываешь, доказываешь, доказываешь, доказываешь… Переживаешь момент взросления, ломаешь себя, заново учишься побеждать», — заявил Соловьёв в интервью RT.

Ранее спортсмен выразил мнение, что нынешние правила ограничивают фигуристов в творчестве.

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