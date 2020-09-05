Олимпийский чемпион Соловьёв: нынешние правила ограничивают фигуристов в творчестве

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Дмитрий Соловьёв, золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях, поделился мнением о нынешних тенденциях в спорте.
Олимпийский чемпион Соловьёв: нынешние правила ограничивают фигуристов в творчестве
  • © Scott Mc Kiernan/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Да, нынешние правила и все предписанные требования в некоторой степени ограничивают фигуриста в творчестве. Но есть связки между элементами, переходы, вращения, где можно фантазировать, придумывать нестандартные решения. Иначе получается, как в плохих мелодрамах, где сюжет по большому счёту одинаков: семья, любовь, достаток, потом это в один день рушится, герой теряет работу, от него отворачиваются друзья, а сам он попадает в тюрьму или психушку. Понятно, что спорт — это не кино, но мне кажется, что у зрителя не должно оставаться ощущения, что всё это он уже неоднократно видел», — заявил Соловьёв в интервью RT.

Ранее фигурист сказал, как изменилось его отношение к известной телеведущей Ольге Бузовой по ходу шоу «Ледниковый период».

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