Партнёр Бузовой по «Ледниковому периоду» рассказал, как поменялось его отношение к телеведущей

Золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, как изменилось его отношение к известной телеведущей Ольге Бузовой по ходу шоу «Ледниковый период».

«И вдруг как-то сразу нам очень хорошо поехалось. Оля так быстро стала схватывать какие-то вещи, что я изменил своё первоначальное мнение. Поэтому сейчас и называю Бузову джокером на льду. В ней столько желания научиться чему-то новому, столько энергии, столько готовности работать — по четыре, по пять часов в день. А иногда и по семь, и по восемь. Это при условии, что у неё куча съёмок, собственных проектов. Такому отношению к работе и характеру реально можно только позавидовать. Это всегда заставляет очень сильно уважать человека», — заявил Соловьёв в интервью RT.

Ранее он рассказал о первой встрече с известной телеведущей Ольгой Бузовой на съёмках шоу «Ледниковый период».