Фигурист Соловьёв вспомнил первую встречу с Бузовой на съёмках «Ледникового периода»

Золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал о первой встрече с известной телеведущей Ольгой Бузовой на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Каток в «Авиапарке» маленький, там постоянно очень много народу, Илья показал в дальний угол: «Узнаёшь? Это Оля Бузова». У меня даже, кажется, вырвалось: «Не-е-ет». Чтобы вы понимали мою реакцию: там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении», — сказал Соловьёв в интервью RT.

Ранее Соловьёв ответил, думал ли о возобновлении спортивной карьеры.