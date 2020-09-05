Фигурист Соловьёв вспомнил первую встречу с Бузовой на съёмках «Ледникового периода»
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«Каток в «Авиапарке» маленький, там постоянно очень много народу, Илья показал в дальний угол: «Узнаёшь? Это Оля Бузова». У меня даже, кажется, вырвалось: «Не-е-ет». Чтобы вы понимали мою реакцию: там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении», — сказал Соловьёв в интервью RT.
Ранее Соловьёв ответил, думал ли о возобновлении спортивной карьеры.