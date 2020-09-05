Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьёв ответил, думал ли о возобновлении спортивной карьеры

Золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, задумывался ли о возобновлении спортивной карьеры и совместных выступлениях с Еленой Ильиных.

«О возвращении в спорт как таковом мы с Леной не говорили. Хотели просто попробовать выйти на лёд, поделать какие-то элементы и посмотреть, что из этого получится. Но почти сразу стали возникать вопросы. С кем оставлять сына? Как ездить на сборы, на соревнования и совмещать всё это с воспитанием малыша? Мама у Лены работает, бабушке сидеть с ребёнком уже тяжело, Серёжа (танцор Сергей Полунин. — RT) постоянно в разъездах. И оказалось, что организовать серьёзный тренировочный процесс фактически нереально», — сказал Соловьёв в интервью RT.

Ранее Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв прокомментировали решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.