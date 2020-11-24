IFAB может ввести дополнительную замену в случае сотрясения мозга у футболиста

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.
IFAB может ввести дополнительную замену в случае сотрясения мозга у футболиста
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IFAB, в скором времени могут быть начаты испытания данного нововведения.

Отмечается, что данное правило может быть утверждено уже 16 декабря — на ежегодном заседании организации.

IFAB также может сохранить правило пяти замен на время пандемии коронавируса и рассматривает возможность изменения технологии системы видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы удешевить её.

Ранее сообщалось, что ФИФА перенесла клубный ЧМ по футболу на 2021 год.

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