IFAB может ввести дополнительную замену в случае сотрясения мозга у футболиста
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба IFAB, в скором времени могут быть начаты испытания данного нововведения.
Отмечается, что данное правило может быть утверждено уже 16 декабря — на ежегодном заседании организации.
IFAB также может сохранить правило пяти замен на время пандемии коронавируса и рассматривает возможность изменения технологии системы видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы удешевить её.
Ранее сообщалось, что ФИФА перенесла клубный ЧМ по футболу на 2021 год.