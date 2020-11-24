Ивлев объяснил причину предстоящей смены состава наблюдательного совета РУСАДА

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Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев прокомментировал решение о досрочном сложении полномочий членов набсовета.
Ивлев объяснил причину предстоящей смены состава наблюдательного совета РУСАДА
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По новому кодексу WADA представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления, — сказал Ивлев. — У нас присутствовали представители Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Минспорта РФ, с 1 января они должны покинуть набсовет», — приводит слова Ивлева ТАСС.

При этом он не уточнил, войдёт ли он в обновлённый состав наблюдательного совета РУСАДА.

Ранее стало известно, что у РУСАДА сменится состав наблюдательного совета.

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