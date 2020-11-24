У РУСАДА сменится состав наблюдательного совета

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) произойдёт обновление состава наблюдательного совета.

«Сегодня на заседании набсовета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года из-за вступления в силу обновлённого Всемирного антидопингового кодекса и содержащихся в нём новых требований. С учётом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего набсовета РУСАДА. Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, который уполномочен принимать такие решения в соответствии с уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и делаем всё, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», — заявил председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что IBU не содействовал РУСАДА и СБР в сокрытии допинговых нарушений россиян.