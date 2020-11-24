Бывший тренер сборной России по биатлону Ткаченко умер в возрасте 67 лет
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Как уточнил сайт Союза биатлонистов России, с 2014 года Ткаченко боролся с тяжёлой болезнью. Организация выразила соболезнования родным и близким покойного.
Ткаченко работал с такими известными спортсменами, как Иван Черезов, Максим Максимов, Ульяна Кайшева и другие.
Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о курьёзной ситуации по дороге на первый этап Кубка мира по биатлону.