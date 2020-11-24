Губерниев рассказал о курьёзной ситуации по дороге на первый этап КМ по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации с поездкой на первый этап Кубка мира по биатлону в финский Контиолахти.

По его словам, он вместе со съёмочной группой провёл более семи часов на границе, так как сотрудники таможни долго занимались проверкой документов.

«Границы закрыты, но пограничники и таможенники Торфяновки прикладывают максимум усилий. Они молодцы, делают всё, чтобы богатства родины не просочились. Здесь мышь не проскочит!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он рассказал о питании в дороге, а также подчеркнул, что тренеры сборной уже присылали сообщения о том, что необходимо купить.

«Биатлонная команда нормально прошла границу. Но там драконовские правила. Если раньше было стопроцентное погружение в мир биатлона, то сейчас будет по аналогии с безопасным сексом — безопасное погружение. Всё для того, чтобы беречь здоровье друг друга. Но у нас всё хорошо, мы в рабочем режиме», — добавил Губерниев.

Кубок мира стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Там же пройдёт и второй этап турнира.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что готовность сборной России по биатлону к новому сезону покажут первые старты.