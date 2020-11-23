Майгуров: готовность сборной России по биатлону покажут первые старты

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил готовность национальной команды перед началом этапов Кубка мира.

«Как бывший спортсмен, могу сказать, что готовность покажут только первые старты. И то первые два этапа не могут на 100% дать объективную картину. Более-менее серьёзный срез можно сделать только после первых четырёх этапов — и в Финляндии, и в Австрии», — цитирует Майгурова «Советский спорт».

При этом он отметил, что, судя по подготовке, сборная должна подойти к началу сезона в оптимальной форме.

«В пятницу команда доехала до Финляндии, разместилась в отеле. На самом деле меня сейчас больше беспокоит здоровье спортсменов, не хотелось бы чтобы кто-то ещё заболел», — добавил Майгуров.

Кубок мира стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Там же пройдёт и второй этап турнира.

Ранее Максим Максимов назвал Антона Бабикова и Евгения Гараничева лучшими стрелками сборной России по биатлону.