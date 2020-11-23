Майгуров: готовность сборной России по биатлону покажут первые старты
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«Как бывший спортсмен, могу сказать, что готовность покажут только первые старты. И то первые два этапа не могут на 100% дать объективную картину. Более-менее серьёзный срез можно сделать только после первых четырёх этапов — и в Финляндии, и в Австрии», — цитирует Майгурова «Советский спорт».
При этом он отметил, что, судя по подготовке, сборная должна подойти к началу сезона в оптимальной форме.
«В пятницу команда доехала до Финляндии, разместилась в отеле. На самом деле меня сейчас больше беспокоит здоровье спортсменов, не хотелось бы чтобы кто-то ещё заболел», — добавил Майгуров.
Кубок мира стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Там же пройдёт и второй этап турнира.
Ранее Максим Максимов назвал Антона Бабикова и Евгения Гараничева лучшими стрелками сборной России по биатлону.