Ягр: играя в России, я снова влюбился в хоккей

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр сравнил заокеанский чемпионат с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и признался, что выступления в России вернули ему любовь к хоккею.

«История НХЛ насчитывает более 100 лет. КХЛ — очень молодая лига, ей всего 12 лет, потому разница между ними огромная. Спросите любого молодого игрока в мире, где он хочет играть. Каждый ответит, что мечтает попасть в НХЛ, поскольку она престижнее. КХЛ сейчас занимает второе место в мире. Если ты не стремишься стать звездой в США или Канаде, то едешь в Россию. В КХЛ отличных игроков хватает. Я сам отыграл здесь три сезона. Когда приехал играть в Россию, мне было 36 лет. Я покинул НХЛ, и мне казалось, что всё кончено, я никогда туда не вернусь. Но, играя в России, я снова влюбился в хоккей. Мы тренировались больше, чем в НХЛ. После двух-трёх лет здесь я вернулся и отыграл там ещё пять или шесть сезонов. КХЛ мне очень помогла подготовиться к возвращению в НХЛ как в психологическом, так и в физическом плане», — сказал Ягр RT.

Легендарный чех выступал за «Авангард» с 2008 по 2011 год, после чего до 2018 года выступал в НХЛ.

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