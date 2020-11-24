Ягр — о Кучерове: в НХЛ совсем непросто показывать такую статистику

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр дал оценку форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

«После того как я ушёл из НХЛ, я не часто смотрю их матчи, но в прошлом году немного следил за чемпионатом. Я знаю, что за год до этого Кучеров в позапрошлом сезоне показал отличные результаты, набирал много очков. В НХЛ совсем непросто показывать такую статистику. Я был первым европейцем в лиге, который стал лучшим бомбардиром сезона, так что понимаю, о чём говорю. Но да, я рад за Кучерова, он хороший игрок», — сказал Ягр в интервью RT.

Ранее чешский хоккеист выразил уверенность, что Александр Овечкин побьёт рекорд НХЛ по голам.