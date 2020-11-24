Ягр уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

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Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Яромир Ягр считает, что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину под силу побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге.
Ягр уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
  • Reuters

«Разумеется, это возможно. Всё зависит от того, когда стартует следующий сезон, но в целом это возможно», — ответил Ягр в интервью RT.

Чешский хоккеист также предположил, что если бы Гретцки и Овечкин играли в одной команде, то смогли бы хорошо выступать.

«Хорошие игроки всегда найдут общий язык. Гретцки бы пасовал, а Алекс забрасывал — всё просто. Им не пришлось бы подстраиваться друг под друга, всё получалось бы само собой», — добавил Ягр.

Ранее Ягр заявил, что Павел Дацюк мог бы играть до 50 лет.

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