Ягр о Дацюке: он может доиграть до 50 лет
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- РИА Новости
«Талант есть талант, его не потеряешь. Только если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая поддерживает. Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаёшь. Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить своё дело и упорно трудиться», — сказал Ягр в интервью RT.
Ранее чешский хоккеист рассказал, что мотивирует его самого продолжать играть в хоккей в 48 лет.