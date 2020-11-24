Ягр о Дацюке: он может доиграть до 50 лет

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр дал оценку форварду «Автомобилиста» Павлу Дацюку, который продолжает играть в 42 года.

«Талант есть талант, его не потеряешь. Только если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая поддерживает. Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаёшь. Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить своё дело и упорно трудиться», — сказал Ягр в интервью RT.

Ранее чешский хоккеист рассказал, что мотивирует его самого продолжать играть в хоккей в 48 лет.