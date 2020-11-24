Волейболист Гранкин сомневается в проведении ОИ в Токио

Российский волейболист Сергей Гранкин, олимпийский чемпион 2012 года, выразил сомнение, что Олимпиада-2021 в Токио состоится.

«Непонятно, состоится ли Олимпиада в Токио. Почему-то мне кажется, что нет. Раньше января мы точно не узнаем этого. Может быть, после Нового года коронавирус уже будет восприниматься как обычный грипп. Мне бы хотелось, чтобы Олимпиада состоялась, потому что она для спортсменов — всё! Сама ситуация, к сожалению, не очень хорошая. Тяжело предсказать, как организм психологически подойдёт к Олимпийским играм в 2021 году. Когда ты постоянно в работе, то организм привыкает к матчам, борьбе, адреналину, стрессу. А сейчас то играешь, то нет. Я сейчас говорю не только про себя, это проблема всех волейболистов в этом году», — цитирует Гранкина Sportbox.ru.

Летние Олимпийские игры, которые были перенесены из-за коронавируса, должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на ОИ в Токио.