Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на ОИ в Токио
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте иранской федерации волейбола, контракт подписан до конца Олимпиады в Токио.
Отмечается, что Алекно должен наладить сотрудничество с федерацией волейбола Ирана уже в ноябре 2020 года. Тренер проведёт тщательный анализ и отберёт игроков для выступления за сборную в Лиге наций и на Олимпийских играх. Помощниками Алекно будут итальянец Томазо Тотоло и иранские специалисты.
Олимпиада в Токио, которая была перенесена с 2020 года, пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Под руководством Алекно сборная России выиграла ОИ-2012 в Лондоне.
Ранее Алекно заявил, что ещё не подписал контракт со сборной Ирана.