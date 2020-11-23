Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на ОИ в Токио

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Российский специалист Владимир Алекно назначен главным тренером мужской сборной Ирана по волейболу.
Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на ОИ в Токио
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте иранской федерации волейбола, контракт подписан до конца Олимпиады в Токио.

Отмечается, что Алекно должен наладить сотрудничество с федерацией волейбола Ирана уже в ноябре 2020 года. Тренер проведёт тщательный анализ и отберёт игроков для выступления за сборную в Лиге наций и на Олимпийских играх. Помощниками Алекно будут итальянец Томазо Тотоло и иранские специалисты.

Олимпиада в Токио, которая была перенесена с 2020 года, пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Под руководством Алекно сборная России выиграла ОИ-2012 в Лондоне.

Ранее Алекно заявил, что ещё не подписал контракт со сборной Ирана.

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