Медведев признался, что спал всего два часа после победы на Итоговом турнире ATР

Победитель Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне Даниил Медведев рассказал, как отпраздновал свой успех.

«Спал не особо долго. Много сейчас всего происходит. Во-первых, мне нужно было ответить на большинство сообщений поддержки. Безусловно, это требует некоторого времени после такой большой победы. Также мне удалось поиграть немного в «Формулу-1» на PlayStation здесь, в гостинице. Это была занятная ночь! Праздновали с тренером победу после матча, делали все медийные штуки, поэтому мне кажется, что я спал всего часа два», — признался Медведев в интервью пресс-службе турнира.

24-летний уроженец Москвы стал вторым россиянином, которому удалось выиграть турнир. Первым триумфатором в 2009 году стал Николай Давыденко.

Ранее Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.