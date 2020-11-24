Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Вы с блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер. Своей победой вы продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы», — говорится в поздравительной телеграмме.

24-летний российский теннисист одержал победу на Итоговом турнире ATP, выиграв все пять матчей. В частности, Медведев обыграл топ-тройку мирового рейтинга — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Ранее «Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды.