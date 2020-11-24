Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Вы с блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер. Своей победой вы продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы», — говорится в поздравительной телеграмме.

24-летний российский теннисист одержал победу на Итоговом турнире ATP, выиграв все пять матчей. В частности, Медведев обыграл топ-тройку мирового рейтинга — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Ранее «Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить