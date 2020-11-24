Карякин одержал победу над Карлсеном на шахматном онлайн-турнире «Тур чемпионов»
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Во втором туре соревнований, которые проходили на шахматной платформе Chess24.com, Карякин играл белыми против своего бывшего оппонента по чемпионскому поединку и вынудил норвежца сдаться.
Первый турнир серии «Тур чемпионов» проходит с 22 по 30 ноября. Серия продлится до сентября 2021 года — в течение десяти месяцев ведущие гроссмейстеры мира разыграют до $1,5 млн.
Ранее сообщалось, что в Ижевске открылся центр развития шахматного спорта.