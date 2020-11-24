Карякин одержал победу над Карлсеном на шахматном онлайн-турнире «Тур чемпионов»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам (рапиду).

Во втором туре соревнований, которые проходили на шахматной платформе Chess24.com, Карякин играл белыми против своего бывшего оппонента по чемпионскому поединку и вынудил норвежца сдаться.

Первый турнир серии «Тур чемпионов» проходит с 22 по 30 ноября. Серия продлится до сентября 2021 года — в течение десяти месяцев ведущие гроссмейстеры мира разыграют до $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что в Ижевске открылся центр развития шахматного спорта.