Карякин одержал победу над Карлсеном на шахматном онлайн-турнире «Тур чемпионов»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам (рапиду).
Карякин одержал победу над Карлсеном на шахматном онлайн-турнире «Тур чемпионов»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Во втором туре соревнований, которые проходили на шахматной платформе Chess24.com, Карякин играл белыми против своего бывшего оппонента по чемпионскому поединку и вынудил норвежца сдаться.

Первый турнир серии «Тур чемпионов» проходит с 22 по 30 ноября. Серия продлится до сентября 2021 года — в течение десяти месяцев ведущие гроссмейстеры мира разыграют до $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что в Ижевске открылся центр развития шахматного спорта.

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