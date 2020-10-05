В Ижевске открылся центр развития шахматного спорта

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В Ижевске на базе спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова открылся ресурсный центр развития шахматного спорта.
В Ижевске открылся центр развития шахматного спорта
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт izhlife.ru.

Здесь будущим школьным преподавателям шахмат объяснят, как развить у детей интерес к этому виду спорта.

Открытие ресурсного центра приурочили к дню рождения основателя корпорации «Центр», почётного гражданина Ижевска, инициатора создания и дальнейшего развития ижевской шахматной школы Сергея Фёдоровича Ощепкова.

В официальном мероприятии принял участие вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич.

В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».

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