В Ижевске открылся центр развития шахматного спорта
- РИА Новости
Об этом пишет сайт izhlife.ru.
Здесь будущим школьным преподавателям шахмат объяснят, как развить у детей интерес к этому виду спорта.
Открытие ресурсного центра приурочили к дню рождения основателя корпорации «Центр», почётного гражданина Ижевска, инициатора создания и дальнейшего развития ижевской шахматной школы Сергея Фёдоровича Ощепкова.
В официальном мероприятии принял участие вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич.
В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».