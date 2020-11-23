Глава СБР высказался о словах братьев Бё, призвавших Россию извиниться за допинговое прошлое

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал высказывание норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё относительно допингового прошлого России.
Глава СБР высказался о словах братьев Бё, призвавших Россию извиниться за допинговое прошлое
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

«Нужно реально разделять, кто и за что должен извиняться и должен ли вообще. Те, чья вина доказана, уже понесли наказание. Если бы была вина какой-то организации, того же СБР, можно было бы говорить: да, мы нарушили, признаём, извините нас. Но я не считаю, что Союз биатлонистов России создавал какие-то условия или что-то придумывал для нарушения спортсменами антидопинговых правил», — цитирует Майгурова «Советский спорт».

Он также отметил, что не все спортсмены готовы приносить извинения, так как их начнут снова допрашивать по поводу того, были ли они виноваты на самом деле.

Ранее Майгуров заявил, что готовность сборной России по биатлону к новому сезону покажут первые старты.

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