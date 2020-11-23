СМИ: Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А с «Наполи».
СМИ: Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы
  • © REUTERS/Ciro De Luca

Как сообщает Sky Sport Italia, первоначальный медосмотр выявил у 39-летнего игрока проблему с мышцами левого бедра. В ближайшее время швед пройдёт углублённое обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления. Пока предполагается, что Ибрагимович пропустит от трёх до четырёх недель.

В таком случае он может пропустить семь матчей.

Ибрагимович был заменён в матче с «Наполи» на 79-й минуте.

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» и выйти на первое место в Серии А.

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