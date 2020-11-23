Спортивный агент объяснил, почему российское фигурное катание сильнее американского

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян объяснил, почему российские фигуристы выступают на мировом уровне успешнее американских коллег.

«В Америке родители отдают детей в такие виды спорта, где платят стипендии в колледжах. Если ребёнок показывает хорошие результаты, то он автоматически попадает в какой-то университет. А в фигурном катании нет таких возможностей. Если в Америке на уровне правительства поработают над этим, то каким-то образом, может быть, вернут людей в фигурное катание. А так печаль и беда», — сказал Закарян в эфире радио «Маяк».

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