Медведев: до первой строчки рейтинга ATP мне далеко

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, накануне выигравший Итоговый турнир Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP), заявил, что будет стараться выйти на первое место мирового рейтинга.

«До первой строчки рейтинга мне далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, нужно провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает 8000 очков, а иногда и 12 000 мало. Всё зависит от меня: чем больше для меня будет турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. С Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Медведева на Итоговом турнире ATP.