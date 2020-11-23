Медведев: до первой строчки рейтинга ATP мне далеко

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, накануне выигравший Итоговый турнир Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP), заявил, что будет стараться выйти на первое место мирового рейтинга.
Медведев: до первой строчки рейтинга ATP мне далеко
  • Reuters

«До первой строчки рейтинга мне далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, нужно провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает 8000 очков, а иногда и 12 000 мало. Всё зависит от меня: чем больше для меня будет турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. С Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Медведева на Итоговом турнире ATP.

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