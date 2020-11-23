Тарпищев о победе Медведева на Итоговом турнире ATP: он идёт по восходящей

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тарпищев о победе Медведева на Итоговом турнире ATP: он идёт по восходящей
  • Reuters

«Волевая победа. Даниил идёт по восходящей, молодец. Отлично выступил в этом году. В прошлом году он не провалил дебют на Итоговом турнире, а, как и Рублёв сейчас, просто не справился с дополнительным грузом ответственности», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Медведев растёт как спортсмен.

«И есть куда расти. До 21 Большого шлема Федерера далеко — непочатый край задач», — добавил глава ФТР.

Для 24-летнего Медведева победа на Итоговом турнире стала девятым титулом в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Он стал вторым россиянином в истории после Николая Давыденко, кому удалось выиграть Итоговый турнир.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл тройку сильнейших теннисистов планеты на Итоговом турнире ATP.

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