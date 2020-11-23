Сафин считает, что Медведев вскоре станет первой ракеткой мира

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Экс первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне.
Сафин считает, что Медведев вскоре станет первой ракеткой мира
  • Reuters

«Медведев — большой молодец! Это ведь Итоговый турнир, были сложные соперники. Сейчас он победил и вышел на следующий уровень. Думаю, он скоро станет первой ракеткой мира», — сказал Сафин Sport24.

В настоящее время Медведев занимает четвёртое место в рейтинге АТР. Россиянин сумел победить на двух заключительных крупных турнирах 2020 года — «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP.

Ранее Южный выразил мнение, что Медведев уже давно сделал заявку на первую ракетку мира.

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