Сафин считает, что Медведев вскоре станет первой ракеткой мира

Экс первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне.

«Медведев — большой молодец! Это ведь Итоговый турнир, были сложные соперники. Сейчас он победил и вышел на следующий уровень. Думаю, он скоро станет первой ракеткой мира», — сказал Сафин Sport24.

В настоящее время Медведев занимает четвёртое место в рейтинге АТР. Россиянин сумел победить на двух заключительных крупных турнирах 2020 года — «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP.

Ранее Южный выразил мнение, что Медведев уже давно сделал заявку на первую ракетку мира.