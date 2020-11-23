Южный: Медведев уже давно сделал заявку на первую ракетку мира

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный в разговоре прокомментировал победу Даниила Медведева на итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP).

«После победы в Париже можно было предполагать, что в Лондоне у Даниила всё будет хорошо. Но предсказать, что он обязательно победит, было сложно. Все матчи были очень близкие, так что никто заранее не мог выделять фаворитов. В этом турнире играют лучшие теннисисты сезона, это очень важная победа. Даниил обыграл всех лидеров мирового рейтинга. Медведев уже давно сделал заявку на первую ракетку мира. Если бы он уступил в финале или полуфинале, он всё равно боролся бы за первую строчку. Этой победой он подтвердил эту заявку, но, в любом случае, все понимали, что это возможно для него», — цитирует Южного «Спорт-Экспресс».

В финале Итогового турнира АТР россиянин победил австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее Медведев назвал победу на Итоговом чемпионате ATP важнейшей в жизни.