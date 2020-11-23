Президент Африканской конфедерации футбола отстранён на пять лет от футбольной деятельности

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад, также занимающий пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), на пять лет отстранён от любой футбольной деятельности за нарушение различных этических кодексов.

«Расследование поведения Ахмада с 2017 по 2019 год касалось вопросов управления CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках CAF с компанией по производству спортивного оборудования Tactical Steel, а также другие виды деятельности», — гласит заявление ФИФА.

Сам Ахмад отрицал обвинения в свой адрес и намеревался выдвигать свою кандидатуру на новых выборах главы CAF, которые были запланированы на март 2021 года.

Ранее ФИФА назвала дату и формат церемонии The Best.