Президент Африканской конфедерации футбола отстранён на пять лет от футбольной деятельности

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Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад, также занимающий пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), на пять лет отстранён от любой футбольной деятельности за нарушение различных этических кодексов.
Президент Африканской конфедерации футбола отстранён на пять лет от футбольной деятельности
  • Reuters

«Расследование поведения Ахмада с 2017 по 2019 год касалось вопросов управления CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках CAF с компанией по производству спортивного оборудования Tactical Steel, а также другие виды деятельности», — гласит заявление ФИФА.

Сам Ахмад отрицал обвинения в свой адрес и намеревался выдвигать свою кандидатуру на новых выборах главы CAF, которые были запланированы на март 2021 года.

Ранее ФИФА назвала дату и формат церемонии The Best.

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