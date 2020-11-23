Медведев о финале Итогового турнира ATP: матч получился потрясающим

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Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Медведев о финале Итогового турнира ATP: матч получился потрясающим
  • Reuters

«Матч получился потрясающим, это одна из лучших моих побед, три сета против такого потрясающего игрока. Поздравляю, Доминик, с тем, чего ты достиг за карьеру. Ты уже в учебниках истории, ты выиграл мейджор и играешь потрясающе. Надеюсь, что у нас будет много матчей на больших кортах, таких же важных, как в полуфинале US Open и в финале Итогового турнира. Мои поздравления тебе и твоей команде», — заявил Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу Даниила.

Ранее сообщалось, что Медведев стал вторым россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP.

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