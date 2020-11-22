Слуцкий оценил игру Тарасова на позиции центрального защитника
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«Тарасов имеет опыт игры центральным защитником, в отличие от Меркулова, который никогда в жизни, ни разу не играл центрального защитника. В целом Тарасов справился со своими оборонительными функциями, он совершил ошибку не в оборонительной ситуации, а на мяче, когда был забит второй мяч. Эту ошибку, наверно, было сложнее предположить, и она точно не связана никак с позицией. Всё, что касается именно оборонительных действий, он отыграл нормально, как он может», — приводит слова Слуцкого пресс-служба команды.
«Рубин» на своём поле уступил «Ростову» со счётом 0:2. Команда Слуцкого с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками — пятый.
Ранее Слуцкий заявил, что в ключевые моменты «Рубин» совершает глупые и простые ошибки.