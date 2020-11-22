Кузнецова считает Тима фаворитом финала Итогового турнира ATP с Медведевым

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором её соотечественник Даниил Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Кузнецова считает Тима фаворитом финала Итогового турнира ATP с Медведевым
  • Reuters

«Конечно, я буду болеть за Даниила. У обоих были сложные трёхсетовые поединки на полуфинальной стадии. Если Медведев восстановится и будет в форме, то у него есть все шансы на победу. Но для меня Тим — фаворит финала», — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».

Она отметила, что исход встречи будет зависеть от функциональной подготовки спортсменов, поскольку оба устали и потому находятся в одном положении.

«Надо лично знать Медведева, чтобы знать, насколько он психологически устойчив. На мой взгляд, у него будет ещё больше стимул выиграть, потому что в полуфинале с Надалем, находясь в шаге от проигрыша, он очень активно сыграл. Пожелаю Даниилу спортивной злости», — добавила Кузнецова.

Матч Медведев — Тим состоится 22 ноября. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв оценил шансы Медведева на победу на Итоговом турнире ATP.

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