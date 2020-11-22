Рублёв: у Медведева очень большие шансы выиграть Итоговый турнир ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча между соотечественником Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Рублёв: у Медведева очень большие шансы выиграть Итоговый турнир ATP
  • Reuters

«Безусловно, у Дани очень большие шансы выиграть сегодня. Они хорошо знают друг друга. И Даня, и Доминик обыгрывали друг друга в очных встречах. Последний их матч на US Open был тяжёлым, где выиграл Тим. Но Доминик провёл безумно сложный матч вчера с Новаком, плюс они играют в зале. Думаю, это будет на руку Дане. В физическом плане у Дани тоже есть преимущество. Матч будет безумно тяжёлым, но у Медведева есть все шансы выиграть сегодня, чего ему и желаем», — цитирует Рублёва Sport24.

Медведев в полуфинале обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Медведев заработал больше $1 млн менее чем за неделю.

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